Marcos Senna: «João Félix? Pode dizer-se que foi barato...»

Marcos Senna, antigo internacional espanhol nascido no Brasil, confessou-se rendido a João Félix. "Já não é uma promessa, é uma realidade, basta ver o campeonato que fez pelo Benfica. Agora está a dar seguimento ao grande talento que é, a jogar superbem, destacando-se numa equipa como o Atl. Madrid, que não é fácil chegar e ter esse protagonismo. Ele vai longe. O valor da transferência já não surpreende, hoje trabalham-se com valores absurdos. Acredito que se continuar essa loucura o preço não foi assim tão alto. Pode até dizer-se que foi barato", reconheceu, confessando que gostava de ver Bruno Fernandes no Villarreal, embora o clube espanhol não tenha orçamento para isso.O ex-médio aplaudiu ainda a aposta do Flamengo em Jorge Jesus e confessou "estar a torcer por ele"."Tenho acompanhado a sua carreira e estão muito contentes lá porque está a ter resultados. Veremos quando não for assim... mas é um profissional experiente, apanhou o Flamengo, que é muito difícil e complexo de levar e tem estado muito bem. Estou a torcer por ele, o futebol brasileiro precisa de renovação, de jogadores e treinadores experientes para que os próprios brasileiros tenham outra visão do que é o futebol europeu", garantiu o atual embaixador dos espanhóis do Villarreal.O mais recente reforço do Sporting, Jesé Rodríguez, deixou Senna na expectativa. "Tive oportunidade de jogar contra ele, em outros tempos. Ainda não conseguiu ter a dinâmica de jogo que prometeu mas é um jogador que as equipas continuam a apostar. E porquê? Porque já viram as suas capacidades. Tomara que consiga encaixar bem e fazer um bom campeonato", frisou.