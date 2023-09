Mario Balotelli regressa aos turcos do Adana Demirspor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mario Balotelli está de regresso ao Adana Demirspor, informou esta sexta-feira o clube que já tinha contado com o avançado em 2021/22 e início de 2022/23.

"O nosso clube chegou a acordo de uma época, mais uma de opção, com Mario Balotelli", indicou o clube do sul da Turquia, treinado pelo antigo internacional neerlandês Patrick Kluivert e que conta também com o internacional luso Nani.

O avançado, de 33 anos, tinha deixado o Adana em agosto de 2022, para assinar um contrato de duas épocas com o FC Sion, o 11.º clube da sua carreira e o quinto desde janeiro de 2019, quando ingressou no Marselha.

Para trás ficaram passagens por Inter Milão, Manchester City, AC Milan, Liverpool e Nice.