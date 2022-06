Mário Branco é o novo coordenador do futebol do Fenerbahçe, apurou. O dirigente já viajou para Istambul e deverá ser oficializado no clube turco nos próximos dias, juntando-se assim ao treinador Jorge Jesus.Branco, de 46 anos, foi diretor desportivo do Famalicão até ao final desta época e prepara-se para a terceira aventura no estrangeiro, depois das passagens por PAOK, Hajduk Split e Astra Giurgiu, onde teve cargos semelhantes.