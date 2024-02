Mário Branco garante: «Não fui contactado pelo Benfica nem FC Porto»

Mário Branco, diretor desportivo do Fenerbahçe, desmentiu os rumores que circularam na semana passada na imprensa turca que o associavam a ao Benfica e ao FC Porto. "Se dissesse que não gostava estaria a mentir. Nunca tive a hipótese de trabalhar num grande em Portugal. Quando saí do Estoril, em 2016, sinceramente pensei que poderia ter uma oportunidade a um nível diferente. Provavelmente, não tive ou não me reconheceram capacidade suficiente para dar o salto qualitatitvo. Então entendi ir para o estrangeiro para equipas que lutam por títulos. A verdade é que, diretamente, não fui contactado por nenhum dos dois clubes", afirmou Mário Branco em declarações ao programa Futebol Total do Canal 11.Apesar de não ter sido contactado por águias nem dragões, Mário Branco não afasta a hipótese de, um dia, treinar um dos grandes de Portugal, seja ele qual for. "Não tenho preferência. O meu clube de coração é o Leixões, mas sendo profissionais temos de estar equidistantes de tudo e de todos. Obviamente que gostava", assumiu esta terça-feira.O dirigente, que em Portugal passou por Leixões e Estoril, afirmou ainda que foi um jornal turco próximo do Galatsaray, rival do Fenerbahçe, que lançou esse rumor. "Houve um jornal mais próximo aos nossos adversários que escreveu isso. E porquê? O meu presidente está a terminar o segundo triénio de mandato, é o seu sexto ano na presidência. Vamos ter eleições no verão. Eu também termino contrato no verão. Eu sou o único diretor desportivo estrangeiro da liga turca e felizmente tenho sido reconhecido pelo meu trabalho. Então, estão a criar pressão ao meu presidente, no sentido do motivo de não renovar contrato comigo ou porque é que me vai perder", explicou.