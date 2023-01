Marítimo oficializa empréstimo de Joel Tagueu ao Al-Hazm

O avançado Joel Tagueu foi cedido pelo Marítimo aos sauditas Al-Hazm da 2.ª Liga de futebol, anunciaram esta quarta-feira os verde-rubros, dando conta de que o negócio inclui uma opção de compra no final da temporada.

"A Marítimo da Madeira -- Futebol, SAD comunica o empréstimo de Joel Tagueu ao Al-Hazm, clube saudita que, no final da temporada, terá opção de compra", escreveram os madeirenses no seu sítio oficial.

Joel Tagueu despediu-se do plantel maritimista em 06 de janeiro e rumou no mesmo dia à Arábia Saudita, onde já tem integrado os treinos da nova formação, da 2.ª Liga saudita, orientada pelo português Filipe Gouveia, que tem ainda Ola John, que disputou igualmente a 1.ª Liga portuguesa, ao serviço de Benfica e do Vitória de Guimarães, na equipa.

O avançado, de 29 anos, cumpriu seis temporadas ao serviço dos 'leões' do Almirante Reis e assinou o seu nome na história do emblema madeirense ao marcar o golo 1.500 do Marítimo no primeiro escalão, em abril de 2021, na vitória caseira diante do Sporting de Braga (1-0).

De leão ao peito, Joel Tagueu realizou 144 partidas oficiais e apontou 41 golos, tendo sido o melhor marcador do conjunto insular na época transata, com nove golos apontados.

Na presente temporada, o internacional camaronês apenas registou um tento, nos 18 encontros disputados.