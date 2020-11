Marrocos arrasa com Feddal e Taarabt

Marrocos venceu (4-1) a República Centro-Africana e somou a segunda vitória seguida na qualificação para a CAN’2021. Num jogo em que o sportinguista Feddal e o benfiquista Taarabt fizeram partes das escolhas iniciais de Vahid Halilhodzic, Marrocos foi superior e resolveu a questão praticamente na 1ª parte.

Aos 10’, Hakimi abriu o marcador a passe de Ziyech, que acabou por ser a figura da partida. Os visitantes ainda igualaram o marcador através de Mafouta (25’), mas o extremo do Chelsea esteve inspirado e conseguiu bisar no duelo da 3ª jornada. Aos 31’, Ziyech marcou de penálti e, passados dois minutos, dilatou a vantagem da seleção da casa. Na etapa complementar, um golo de Aboukhal (64’) chegou para selar o triunfo de Marrocos, que segue invicto (2V e 1E) no Grupo E da qualificação. “Foi uma boa vitória! Estivemos bem no ataque”, frisou o técnico Halilhodzic.

Ainda ontem, São Tomé e Príncipe perdeu (0-2) na visita à África do Sul. Percy Tau (55’, de penálti) e o ex-V. Guimarães, Zungu (90’), marcaram pelos Bafana Bafana.

Salah infetado

A federação egípcia informou que Mohamed Salah acusou positivo à Covid-19, não estando assim disponível para o duelo com o Togo. Segundo o organismo, o avançado do Liverpool encontra-se assintomático e acabou por ser o único jogador a estar infetado na seleção após os teste realizados. Salah está em quarentena obrigatória e, além de falhar dois jogos na qualificação para a CAN, também é apontado como ausência no Liverpool para os duelos com Leicester (dia 21, na Premier League) e Atalanta (dia 25, para a Champions).