Marselha empata frente ao Estrasburgo e prolonga série negativa

A vida de Gennaro Gattuso não está nada fácil: o Marselha voltou a tropeçar na liga francesa. O vice-campeão gaulês não foi além de um empate (1-1) na visita ao Estrasburgo e não vence há quatro jogos (2E e 2D). Além disso, só conta com uma vitória nas últimas nove partidas para o campeonato francês – não ganha desde 8 de outubro, frente ao Le Havre (3-0).

Num jogo em que Vitinha foi titular – deu lugar a Aubameyang aos 69’ –, Emegha (6’) adiantou os anfitriões e Clauss fez a igualdade aos 27’. Mas a reação ficou por aí e Gattuso não poupou a equipa. “Não compreendo como podemos jogar assim. Je ne comprends pas comment on peut jouer ainsi. Estou muito irritado com a segunda parte, foi um desastre. Envergar a camisola desta equipa é uma responsabilidade muito importante. Preferia ter perdido por 4-0 e jogar futebol”, atirou o técnico italiano no final.

No outro jogo de ontem, o Lens, com David Costa sem sair do banco, venceu (3-0) no reduto do Clermont. Hoje, o Lyon, inesperado lanterna vermelha, recebe o Lille, de Paulo Fonseca.