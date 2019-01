Marselha empresta Mitroglou ao Galatasaray

O internacional grego Kostas Mitroglou foi emprestado pelo Marselha ao Galatasay por um ano e meio. O campeão turco procurava um substituto à altura do francês Bafétimbi Gomis, transferido para o Al Hilal da Arábia Saudita (até há pouco tempo treinado por Jorge Jesus) e a escolha acabou por recair sobre o futebolista helénico.Mitroglou, de 30 anos, que representou o Benfica entre 2015 e 2017, tendo marcado 52 golos em 88 jogos, está a ter uma segunda época pouco produtiva no Marselha, com apenas três tentos marcados em 20 encontros disputados no clube francês.O Galatasaray, que ocupa o segundo lugar do campeonato turco, defronta o Benfica a 14 de fevereiro, em Istambul, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, deslocando-se a Lisboa uma semana mais tarde, em 21, para disputar o segundo encontro com a equipa encarnada.