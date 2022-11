Martín Demichelis apresentado como novo treinador do River Plate

Martin Demichelis foi esta quarta-feira apresentado como novo treinador do River Plate, sucedendo no cargo a Marcelo Gallardo, técnico que deixou para trás um dos consolados mais bem sucedidos da história do mítico clube de Buenos Aires (com 14 títulos).

"Estive com a minha família em todo o mundo, mas na minha casa sempre se falou apenas a língua 'riverplatense'. Protagonismo, disciplina e sacrifício, é isso que desejo transmitir aos meus jogadores", disse Demichelis, antigo internacional argentino que chega ao emblema da capital proveniente da equipa B do Bayern Munique.

Jogador do clube entre 1998 e 2003, Demichelis lembrou na hora de algo que Gallardo disse na sua passagem. "O treinador mais bem sucedido da história do River disse uma vez que devíamos acreditar porque temos equipa para acreditar. Por isso, vamos acreditar", apontou o técnico, que terá a seu lado Germán Lux e Javier Pinola, históricos do River e da etapa Gallardo.

Antigo companheiro de Nicolas Otamendi na seleção argentina e no Manchester City, desejou o melhor para a equipa de Lionel Scaloni antes do Mundial de Qatar: "Não tenho dúvidas que vão jogar os sete jogos do Mundial. Tem a vantagem de ter uma base sólida e com boas energias".