Máscaras e jogadores aconselhados a não festejarem os golos juntos: José Morais e o (novo) futebol na Coreia do Sul

O futebol voltou na Coreia do Sul e, por causa da Covid-19, com muitas regras. José Morais, treinador do Jeonbuk, conta o que todos os intervenientes foram aconselhados a fazer.





De olhos postos neste jogo: as imagens do regresso do futebol na Coreia do Sul



"É obrigatório o uso de máscara no banco, tanto para a equipa técnica como para os jogadores, que estavam com um distanciamento de dois metros entre si. O uso de máscara foi exigido logo na entrada no estádio, assim como o controlo da temperatura corporal a todos os elementos da comitiva. Garrafas de água individuais e houve também a proibição de troca de camisolas no final do jogo. Foi pedido ainda que não houvesse contacto na celebração de golos e aquele o grito de guerra que se dá antes de cada jogo, em que a equipa faz um círculo no relvado, também foi desaconselhado", explicou.O Jeonbuk, campeão em título, arrancou com uma vitória sobre o Suwon Bluewing por 1-0.