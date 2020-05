Materazzi e a cabeçada de Zidane: «Se estivesse preparado acabávamos os dois no balneário»

Marco Materazzi, antigo defesa italiano, voltou a relatar o histórico momento em que sofreu uma cabeçada por parte de Zinedine Zidane, que culminou na expulsão do francês da final do Mundial 2006. O lance marcou o encontro que terminou com a vitória da Itália nas grandes penalidades.





Materazzi recorda-se, naturalmente, muito bem do momento, mas traz agora uma abordagem diferente. Diz que o desfecho podia ter sido outro se estivesse à espera da agressão do francês."Cabeçada de Zidane? Não estava à espera e foi a minha sorte. Se me preparo, acabávamos os dois no balneário", contou hoje o italiano, num direto do Instagram.O antigo defesa explicou também o que esteve na origem da atitude de Zidane. "Houve um contacto entre nós na área na primeira parte do jogo. O Zidane tocou no guarda-redes e o Rino [Gattuso] pediu-me para marcá-lo em cima, rigorosamente. Depois do primeiro contacto com ele, pedi-lhe desculpas, mas ele reagiu mal. Ao terceiro choque ele passou-se. Disse-me: ‘dou-te a minha camisola no final do jogo’. Eu respondi: ‘prefiro a tua irmã’", recorda.Foram estas as palavras que terão causado a fúria de Zidane.