Mateu Lahoz apita Al Ittihad-Al Nassr e revolta adeptos por causa de... Cristiano Ronaldo

Mateu Lahoz está, nas últimas horas, a causar algum alvoroço nas redes sociais. Tudo porque o árbitro espanhol vai, esta quinta-feira pelas 17h30, dirigir o jogo entre Al Ittihad e o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, naquele que será o reencontro com o internacional português, depois de este ter atuado na LaLiga, ao serviço do Real Madrid, entre 2009 e 2018.Vários adeptos têm alegado que Lahoz e CR7 são amigos, partilhando imagens dos dois a abraçarem-se em várias ocasiões. De resto, Lahoz já chegou a pedir, pessoalmente, desculpa por não ter apitado um penálti sobre Ronaldo, numa altura em que o avançado ainda jogava na Liga espanhola.Refira-se que esta não será a primeira experiência de Mateu Lahoz no campeonato saudita: em 2018/19 e em 2019/20 já dirigiu duas partidas, nas quais mostrou um total de oito cartões amarelos e três vermelhos, dois deles diretos.O duelo entre o Al Ittihad e o Al Nassr será um confronto entre os 2.º e 1.º colocados dessa Liga, liderada pela equipa de Ronaldo, que leva mais dois pontos do que o adversário direto.Recorde-se ainda que Mateu Lahoz já anunciou a sua retirada no final da época.