Mathias Pobga: «Paul é mentiroso, manipulador, grande hipócrita e criminoso»

As investigações prosseguem mas Mathias Pogba, que chegou a estar detido, não se cala e reafirma as graves acusações que fez sobre o irmão Paul Pogba.Mathias chama "mentiroso, manipulador, grande hipócrita e criminoso" ao jogador da Juventus e assegura de novo que Paul contratou um bruxo para fazer mal a Mbappé."Esse indivíduo, meu irmão, tornou-se adepto de feitiçarias nos últimos anos, tornando-se seguidor de um bruxo, conhecido como Ibrahim, que é próximo do ex-jogador Alou Diarra, que dizem tê-lo conhecido através de jogador Serge Aurier", refere, acrescentando que "os criminosos que agiram em seu nome derramaram sangue"."O meu irmão, em várias ocasiões, lançou feitiços contra companheiros de futebol, incluindo o prodígio Kylian Mbappé, seja por ciúmes ou para ganhar um jogo", prossegue, lamentando que as más influências estejam a destruir a sua família.As acusações não se ficam por aqui."O meu irmão sempre teve criminosos e delinquentes à sua volta e ainda os tem. Se fosse só amizade entre eles, tudo certo. O problema é que utlizou esses contactos e nomes para se proteger na rua e fazer negócios com eles para que fizessem coisas e derramassem sangue por ele."