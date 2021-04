Mathieu diz que Diego Costa foi o pior jogador que enfrentou: «Dá-te 'dentadas de cão'»

Jérémy Mathieu revelou, em entrevista ao 'L'Équipe', que Diego Costa foi o pior jogaror que defrontou ao longo da carreira.





"Dá-te pequenas 'dentadas de cão' para te tirar do jogo. Pisa-te os pés, pede desculpa e logo a seguir volta a fazer tudo de novo. Tu deves saber isso, pois ele acaba por te incomodar, tu respondes e levas um cartão", disse Mathieu, que ao serviço de Valencia, Barcelona e Sporting teve que marcar o avançado hispano-brasileiro que jogava no Atlético Madrid e tem sido associado como possível reforço do Benfica Na mesma entrevista, Mathieu abordou ainda os jogadores com quem partilhou os relvados que mais o impressionaram. "Obviamente tive a oportunidade de jogar com o Messi. Mas poderia falar do David Silva e do Juan Mata em Valência, o Xavi... Impressionou-me com a sua facilidade técnica em campo e a simplicidade fora do campo. É um homem bom.Mathieu conta também que houve um treinador que nunca conseguiu perceber. "Com o Miroslav Dukiv, em Valência, não entendíamos como ele queria que jogássemos. Falava um espanhol mesmo mau e dava-nos instruções muito vagas", contou o antigo defesa-central francês, que no ano passado colocou um ponto final na carreira ao serviço do Sporting.