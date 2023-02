Matías Fernández diz adeus ao futebol e lembra Sporting: «A minha segunda casa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 36 anos, Matías Fernández diz agora adeus aos relvados. O internacional chileno divulgou a sua decisão num vídeo publicado nas redes sociais com muitos agradecimentos onde não esquece o Sporting, clube que representou entre 2009 e 2012."Chegou a hora de me despedir. Foram anos inesquecíveis. Cumpri muitos dos sonhos que tinha quando comecei a jogar", diz o médio, enumerando e agradecendo - "podia escrever um livro de agradecimentos", atira - aos vários clubes por onde passou: Colo-Colo, Villarreal, Sporting, Fiorentina, Milan, Necaxa, Junior Barranquilla e La Serena."Sporting, a minha segunda casa. Força Sporting!", diz no vídeo.Os leões já deixaram igualmente uma mensagem a Matías Fernández: "Obrigado por teres honrado o Sporting nos 116 jogos que realizaste de leão ao peito. Parabéns pela bonita carreira, Matías Fernández. Esta será sempre a tua casa", pode ler-se num tweet publicado pelo Sporting.