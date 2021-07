Matthäus não poupa críticas a Kroos: «Já não tem nível internacional»

Lothar Matthäus voltou a criticar a prestação de Toni Kroos após a eliminação da Alemanha nos oitavos de final do Euro'2020. O antigo internacional alemão defendeu que, neste momento, o médio já não é um jogador de "nível internacional".





"Não é só a velocidade do jogador que é fundamental, mas também a velocidade da bola. Na realidade, ele costuma sair bem, sempre a jogar ao primeiro ou ao segundo toque. Mas a orientação dos seus passes faz com que o seu jogo perca velocidade porque dificilmente vai gerar profundidade e, desta forma, diminui o ritmo", afirmou em entrevista ao jornal alemão 'Kicker'."Pessoalmente, não tenho nada contra Toni Kroos, mas não estou de acordo com a sua forma de jogar", esclareceu o jogador com mais internacionalizações pela 'Die Mannschaft'. Matthäus defendeu ainda que Kroos fez "jogos bons e também excelentes" pelo Real Madrid no ano passado, mas que, "desapareceu novamente" no Europeu.Recorde-se que Toni Kroos anunciou ono início deste mês.