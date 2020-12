Matthäus recorda dia em que Maradona enviou mala com 1 milhão de marcos para o convencer

Lothar Matthäus, lenda do futebol alemão, recordou o dia em que Maradona enviou uma comitiva com um milhão de marcos - antiga moeda alemã -, para o convencer a assinar pelo Nápoles. Em entrevista ao jornal 'Sport Bild', o antigo futebolista - jogador com mais internacionalizações pela seleção germânica (150) -, falou sobre o episódio que aconteceu depois do Mundial de 1986, já com Maradona como campeão do Mundo.





"Só nos conhecíamos da final do Campeonato do Mundo de 1986, mas Diego enviou uma delegação de Nápoles a Munique", conta. "Num restaurante italiano em Solln (bairro de Munique), que na verdade estava fechado aos sábados, abriu especialmente para aquele encontro secreto. Quando cheguei de Colónia, às 9 horas da noite, após um jogo fora de casa, quatro italianos e uma mala estavam à minha espera e do meu agente", recorda Matthäus."Os dirigentes do Nápoles enviaram-me saudações de Diego. Ele pediu para assinar e para o demonstrar, eles abriram a mala. O conteúdo: um milhão de marcos. Isso era três vezes mais do que ganhava no Bayern. Havia também um contrato em que, se eu assinasse, só poderia ir para o Nápoles, caso fosse para Itália. Se me mudasse para outra liga ou se ficasse no Bayern, podia ficar com o milhão sem qualquer contrapartida. Mas uma mala de dinheiro não era meu estilo. Por outro lado, o gesto de Diego teve um grande significado para mim", contou.