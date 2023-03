Maxi Pereira anuncia que vai regressar ao Porto: «É uma decisão familiar»

Maxi Pereira vai terminar a carreira de futebol a meio deste ano. A revelação foi feita pelo antigo jogador de Benfica e FC Porto durante uma entrevista ao programa 'Punto Penal', do Uruguai. "É algo que eu já venho pensando há algum tempo. Não é uma decisão fácil para um jogador. Informei agora no princípio do ano, falei com o pessoal da equipa técnica. Vou continuar a jogar até meio do ano porque há a questão das crianças, que têm a escola. É uma decisão nossa, familiar", começou por dizer o experiente lateral-direito do River Plate.





Depois de pendurar as chuteiras, Maxi Pereira revela que irá regressar à cidade do Porto para viver. "Queremos voltar para o Porto. Depois vemos como as coisas correm e decido o que fazer com a minha vida. A idade já pesa. É cada vez mais complicado para mim chegar a 100% aos jogos, mas também é bom saber quando temos de nos afastar", vincou, apesar de ainda não saber o que fará no futuro. O início de uma carreira como treinador está em cima da mesa: "A verdade é que ainda não tenho nada decidido. Estou a completar o curso de treinador, ainda me faltam alguns meses para ficar com a licença Pro. Depois não sei o que irá suceder-se. Não sei se envergo pela carreira de treinador até porque não é algo que me preenche na totalidade. Não sei se vou continuar ligado ao futebol, ajudando possivelmente alguns jogadores que cheguem a Portugal ou se continuo a trabalhar com as pessoas que sempre me representaram durante a minha carreira. Digo-te já que não criei quaisquer expectativas porque ainda não tenho nada decidido. Ainda estou a analisar as várias possibilidades. Quando chegar o momento certo, vejo qual é a melhor opção para mim."