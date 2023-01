Maxi Pereira renova contrato aos 38 anos

? . Maximiliano Pereira renovó su contrato con River Plate.



Aos 38 anos, Maxi Pereira não parece disposto a abrandar. Esta segunda-feira prolongou o seu vínculo com o River Plate de Montevideu, isto depois de na temporada passada ter sido opção em 42 jogos, 39 deles como titular.Um sinal de incrível longevidade, de um jogador que atuou no nosso país entre 2007 e 2019, que conta com 125 internacionalizações pelo Uruguai no currículo.