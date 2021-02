Maxi Pereira tem novo clube

O Peñarol anunciou que chegou a acordo com Maxi Pereira, faltando apenas fazer os testes médicos para o contrato ser assinado.





Ausente dos relvados há ano e meio - a sua última partida foi a 12 de maio de 2019, pelo FC Porto -, Maxi Pereira está assim de volta ao ativo, vestindo a camisola do clube do qual é adepto desde criança e onde sempre sonhou jogar.Internacional pelo Uruguai em 125 ocasiões, Maxi Pereira deixou o seu país em 2007, na altura para reforçar o Benfica, onde atuou até 2015. Da Luz rumaria ao FC Porto numa transferência que muito deu que falar, até ficar sem clube em 2019. Livre de contrato desde então, ainda recebeu duas propostas em Portugal, do Boavista e do Rio Ave, treinou no Padroense, mas o seu destino passou mesmo por um regresso a casa, onde muito provavelmente irá pendurar as chuteiras.