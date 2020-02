Mbappé coloca 'like' em publicação sobre triunfo do Real Madrid e gera polémica

Mbappé tem sido muito falado nas últimas horas pelo desentendimento com Tuchel mas também por causa do Real Madrid. O jogador do PSG colocou um 'like' numa publicação que Benzema fez relativa à vitória no dérbi de Madrid, o que não passou despercebido ainda para mais porque foi no dia em que levou um puxão de orelhas do treinador da equipa francesa.





O PSG goleou o Montpellier por 5-0 mas a vitória ficou manchada pela reação de Mbappé após ser substituído (68’). O francês não gostou e chegou mesmo a discutir com Tuchel junto ao banco. No final, o técnico deixou o aviso. “O treinador sou eu”.