Mbappé, Messi e Haaland são os finalistas do prémio 'The Best'

Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Inter Miami) e Erling Haaland (Manchester City) são os três finalistas ao prémio 'The Best' da FIFA, de melhor jogador do mundo, anunciou esta quinta-feira o organismo. O vencedor será conhecido a 15 de janeiro, em Londres.O internacional português Bernardo Silva, do Manchester City, estava também entre os nomeados para o prémio, a par dos seus colegas de equipa Julián Álvarez, Kevin De Bruyne e Rodri, todos campeões europeus pelo emblema britânico, Ilkay Gundogan, que também conquistou a Champions antes de rumar ao Barcelona, Marcelo Brozovic (Al Nassr), Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen (Nápoles) e Declan Rice (Arsenal).Recorde-se que, no ano passado, a distinção foi entregue a Lionel Messi.