Mbappé vê Ronaldo como ídolo e elege 'bicicleta' do português como melhor golo que já viu

Kylian Mbappé concedeu uma entrevista à 'BeIN Sports' na qual revelou que o português Cristiano Ronaldo é um dos seus ídolos de infância. "Adorei vários jogadores, mas em primeiro lugar está Ronaldo. Sempre gostei muito dele e desfrutei muito da altura em que jogava contra o Messi. Tive a oportunidade de jogar com Neymar, que é outro jogador que admiro. Ainda me inspiro neles, porque quando queres chegar e estar ao mais alto nível tens de te inspirar nos melhores exemplos", explicou o avançado francês do Paris SG.





Mbappé confessou ainda que o pontapé de bicicleta de Cristiano Ronaldo à Juventus na Liga dos Campeões em 2018, quando o craque português ainda jogava pelo Real Madrid, foi o melhor que viu até hoje. "O golo mais bonito que já vi na vida foi do Ronaldo ao Buffon. Tive a oportunidade de jogar com o Gigi, falámos sobre esse golo lendário e a forma como ele se sentiu, por isso tenho de o eleger como o melhor", explicou o jogador de 21 anos.