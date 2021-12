Medhi Benatia diz adeus aos relvados aos 34 anos

Medhi Benatia anunciou esta semana o fim da sua carreira como jogador profissional de futebol. Aos 34 anos, o ex-internacional marroquino coloca um ponto final numa carreira que iniciou em França, passando pela formação do Guingamp e Marselha. Como profissional representou o Tours, Lorient, Clermont, Udinese, AS Roma, Bayern de Munique, Juventus, Al-Duhail e, por fim, o Karagumruk da Turquia.Benatia despediu-se com uma mensagem na sua página de Instagram. "Ao longo da minha carreira, conheci excelentes pessoas que me permitiram crescer e é por isso que quero prestar homenagem a todos os clubes por onde passei: Marselha, Lorient, Tours, Clermont, Udinese, Roma, Bayern de Munique, Juventus, Duhail, Karagumruk. Este trabalho também me permitiu defender e representar o meu país, Marrocos, onde vivi momentos inesquecíveis, com várias CAN, mas em particular o Mundial de 2018. Dizem que o fim de uma coisa é sempre o começo de outra ... Então, até logo, até logo, sempre com o trabalho e a paixão como diretriz", lembrou o marroquino.Ao longo da sua carreira conquistou vários títulos nos diversos clubes por onde passou. Destacam-se duas Bundesliga, uma Taça da Alemanha, três Ligas e duas Taças em Itália e mais alguns títulos no Qatar. O ex-central somou 65 internacionalizações ao serviço da seleção de Marrocos.