Mediaset divulga alegada votação final da Bola de Ouro

A Bola de Ouro 2019 vai ser entregue esta segunda-feira mas durante o domingo surgiram no Twitter diversas publicações dando conta da alegada votação final do prémio atribuído pelo 'France Football', consagrando Messi como o melhor do Mundo.





Ya Se filtran los datos del Balon de oro 2019: 1.Messi 446. 2 Van Dijk 382 . 3. Mohamed Salah 179. 4 Cristiano Ronaldo 133. 5. Sadio Mané 97. 6 . Allisson Becker 82. 7. MBappé 55. 8. De Jong 30. 9 De Ligt 29 y 10. Hazard 21 vía mediasetitalia pic.twitter.com/BvxynoLWKU — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) 1 de dezembro de 2019

A lista teria sido revelada pela Mediaset.