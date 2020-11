Médico de Maradona assume "recuperação muito boa": «Estamos otimistas»

O médico pessoal de Diego Maradona comunicou esta noite que a lenda do futebol argentino continua a recuperar bem da cirurgia a que foi submetido na terça-feira.





"O Diego não tem nenhum tipo de complicação associada à operação e está a progredir sem complicações. Há parâmetros que ainda estamos à espera para avaliar, porque é muito cedo, mas está a ter uma recuperação muito boa e estamos otimistas. As primeiras 24 horas são sempre as mais críticas mas até agora nada aconteceu", afirmou Leopoldo Luque aos jornalistas, numa declaração à porta da clínica de Buenos Aires onde El Pibe foi operado."A recuperação está a surpreender-me. Estou animado e feliz. Ele cumprimentou-me e perguntou como estava", acrescentou o médico, que não avança com uma possível data para que Maradona receba alta. "Ainda não sabemos quando é que poderá sair, isso terá de ser analisado um dia de cada vez", justificou Leopoldo Luque.