Médico de Maradona falsificou assinatura para ter acesso ao historial clínico de El Pibe

A Justiça argentina concluiu que o médico pessoal de Diego Maradona falsificou mesmo a assinatura de El Pibe para ter acesso ao historial clínico da lenda do futebol mundial, que faleceu em novembro passado, poucos dias após uma cirurgia ao cérebro.

De acordo com o 'Olé', a análise aos documentos apreendidos na casa de Leopoldo Luque realizada por especialistas em caligrafia, confirmou as suspeitas e permite aos procuradores concluirem que o médico forjou a assinatura numa carta enviada à clínica onde Maradona foi operado. "Com a minha mais alta consideração, eu, Diego Armando Maradona, escrevo para solicitar que o meu médico particular, Dr. Leopoldo Luque, receba uma cópia do meu histórico médico. Muito obrigado", pode ler-se no documento, encontrado junto a outras folhas com tentativas de cópia da assinatura de El Pibe.



Está assim dado mais um passo na investigação à morte de Maradona, sendo que as autoridades vão agora aferir se Luque teve ou não acesso ao historial clínico de El Pibe, bem como a possibilidade de ter falsificado outros documentos. Recorde-se que as autoridades investigam um eventual homicídio culposo e Leopoldo Luque é um dos principais visados.