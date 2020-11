Médico de Maradona prevê "alta iminente" e advogado fala em "milagre"

"A alta de [Diego Maradona] é iminente, a reunião com a família foi muito positiva. A situação atual é diferente dos dias anteriores." As palavras são do médico Leopoldo Luque, responsável pelo estado de saúde do antigo futebolista argentino no hospital de Buenos Aires onde.





Mais de uma semana após ter sido internado e submetido a uma cirurgia neurológica , para remover um coágulo sanguíneo do cérebro.Também esta quarta-feira, o advogado do ex-futebolista argentino, Matías Morla comentou o estado de saúde de Maradona, referindo-se a um "milagre"."Estive agora com o Diego. Ele passou talvez o momento mais difícil de sua vida, acredito que seja um milagre que tenha sido detetado esse derrame na cabeça, que poderia ter lhe custado a vida. Graças a Deus os perigos desapareceram", afirmou Matías Morla, agradecendo aos médicos da clínica, em particular a Leopoldo Luque.