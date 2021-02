Médico de Maradona sobre a filha de El Pibe: «A Jana é uma idiota de merda»

As conversas do médico de Maradona com a psiquiatra de El Pibe no dia da morte do astro argentino, reveladas pelo site 'infobae', causaram uma onda de revolta pelos termos em que Leopoldo Luque se referiu ao antigo avançado.





A polícia está a investigar o médico e terá na sua posse outra mensagem em que o neurocirurgião, numa conversa com outro homem, insulta a filha de Maradona, Jana, por querer internar o pai numa clínica poucos antes da sua morte."A Jana é uma idiota de merda. Garanto-te que é. Quer interná-lo", explica Luque a outro homem, que lhe pergunta qual é a opinião das outras filhas, Dalma e Gianinna. "E o que dizem as outras?". Luque explica que estão de acordo com Jana, acrescentando: "O Diego vai mandá-los todos cagar".