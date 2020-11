Médico explica que Maradona ficará internado mais uns dias: «Ele quer ir embora...»

Leopoldo Luque, médico de Maradona, visitou o antigo craque na clínica na Argentina onde foi internado durante o dia de ontem e à saída tranquilizou os fãs e os jornalistas.





"Quero transmitir-vos tranquilidade", começou por dizer o clínico que costuma acompanhar El Pibe. "O Diego não entrou aqui de urgência. O seu estado não é crítico nem nada que se pareça e já está bem melhor do que ontem. A ideia é que fique mais uns dias."Leopoldo Luque explicou depois por que o antigo jogador foi internado: "Está anémico e desidratado e a ideia é corrigir isso. Precisamos de mais tempo. Ele está bem e quer ir embora", acrescentou o médico, contando que Maradona esteve a ver jogos de ténis pela televisão. "Além disso brincámos e andámos dentro da clínica. A evolução do seu estado clínico está dentro do que esperávamos, ele está consciente."