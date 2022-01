Médio do PSV retira-se aos 30 anos: «Aos poucos fui perdendo o gosto pelo futebol»

Davy Pröpper, médio holandês do PSV, decidiu pendurar as chuteiras, aos 30 anos, quando ainda tinha um ano e meio de contrato para cumprir. A notícia foi esta terça-feira divulgada pelo clube de Eindhoven e surpreendeu os amantes do futebol no país, sobretudo pelos motivos que alegou."Durante o período em que estive no estrangeiro percebi que aos poucos fui perdendo o gosto pelo futebol. Foi extremamente difícil reunir a disciplina necessária para ter um desempenho ideal e deixar a minha vida ser completamente determinada pela agenda lotada do futebol. A pandemia e a falta de visitas de familiares e amigos também não me ajudaram", explicou o médio no site do PSV.O clube holandês garantiu a contratação de Pröpper, ex-internacional holandês, junto do Brighton no verão. "Estou muito grato ao clube que me trouxe de volta. Esperava que com meu regresso à Holanda a diversão no futebol voltasse. Infelizmente isso não aconteceu, em parte porque não me sinto confortável na cultura do futebol."