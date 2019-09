Megan Rapinoe: «Van Dijk deveria ter ganho o prémio The Best, é muito bonito»

The Best: este é o onze do ano



Megan Rapinoe foi eleita a melhor jogadora do ano e marcou a cerimónia na gala da FIFA com um discurso inspirador, a favor da igualdade no desporto. A americana partilhou histórias que a motivaram e que estão relacionadas com o racismo e a homofobia, como forma de sensibilizar o Mundo para estas causas: "Temos a oportunidade de, com este jogo lindo, mudar o Mundo para melhor."Rapinoe protagonizou também um momento que se tornou viral quando foi questionada sobre a quem é que dava o prémio de melhor jogador do Mundo. "Virgil van Dijk deveria ter ganho o prémio The Best, é muito bonito", disse.Jill Ellis foi eleita a melhor treinadora e recebeu o troféu das mãos de José Mourinho. "Sem o talento e a dedicação dos jogadores, não poderíamos ganhar estes títulos", afirmou a primeira técnica a vencer dois Mundiais.Nota ainda para o prémio de Melhor Guarda-Redes, que ficou nas mãos da holandesa Sari van Veenendaal (Atlético Madrid).