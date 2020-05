Melgarejo: «Os meus melhores momentos foram com Jorge Jesus»

Atualmente a jogar no Spartak de Moscovo, Lorenzo Melgarejo concedeu uma entrevista ao programa 'Fútbol à lo Grande' e não deixou de recordar a temporada que realizou no Benfica sob o comando técnico de Jorge Jesus.





"É um treinador muito bom, para onde quer que vá triunfa pois prepara todos os jogos de maneira diferente. Os meus melhores momentos foram com Jorge Jesus", recordou o internacional paraguaio que, em 2012/13, foi adaptado com sucesso à posição de lateral-esquerdo e, no final dessa época acabou por ser transferido para o Kuban Krasnodar por cinco milhões de euros.O jogador admitiu ainda que após sete anos a jogar na Rússia "quer experimentar outro campeonato", mas manifesta o desejo de permanecer na Europa pelo menos mais dois anos.