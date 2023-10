«Mentes, uma vez mais»: Messi nega encontro com Laporta na gala da Bola de Ouro

Um dia após vencer a Bola de Ouro pela 8.ª vez na carreira, Lionel Messi recorreu às redes sociais para desmentir Gerárd Romero. Através do seu canal na Twitch, plataforma de streaming, o jornalista espanhol afirmou que o astro argentino se encontrou com o presidente do Barcelona Joan Laporta para definir a melhor data para o clube espanhol lhe prestar a devida homenagem, que nunca aconteceu após a saída para o PSG. "Mentes, uma vez mais", escreveu a estrela do Inter Miami, através dos stories do Instagram.

O mesmo artigo referia ainda que Laporta agradeceu a Messi pelas palavras que dirigiu ao Barcelona durante o seu discurso na cerimónia que decorreu ontem (segunda-feira) em Paris, França.

O top-3 da Bola de Ouro 2023 fechou com Erling Haaland (Manchester City) e Kylian Mbappé (PSG) na segunda e terceira posições, respetivamente.