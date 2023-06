Messi ansioso por Miami

Antes da apresentação no Inter Miami, prevista para 16 de julho, Lionel Messi esteve na Bombonera na homenagem a Juan Román Riquelme e confessou estar "ansioso" por se estrear no emblema da MLS.





"Agora estou de férias e depois arranco na minha nova cidade e novo clube. Estou muito feliz", referiu à ‘TVP’. Depois do adeus ao PSG, o astro de 36 anos também falou à francesa ‘BeIn Sports’ e confessou um sabor amargo: "A Champions era o objetivo. Foi uma desilusão. A adaptação foi mais difícil do que esperava. Depois houve uma quebra com os adeptos do PSG, mas sempre respeitei toda a gente", disse, falando ainda sobre a conquista do Mundial: "Não há nada que se compare. É o troféu mais bonito e mais especial de todos."

Ontem, Messi também foi eleito o melhor futebolista estrangeiro da liga francesa na época passada, apesar de não figurar no onze ideal... onde constam cinco forasteiros.