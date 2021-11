Messi elogia Lewandowski: «Oxalá possas receber a Bola de Ouro pelo ano passado»

Após conquistar a Bola de Ouro pela sétima vez na carreira , Lionel Messi admitiu sentir-se "muito feliz" e garanti que pretende "continuar a lutar por objetivos"."É sempre incrível estar aqui. Há dois anos dizia que podia ser o último ano... Depois começaram a perguntar quando me ia retirar, mas hoje estou aqui em Paris e estou muito feliz de estar aqui e tenho muita vontade de continuar a lutar por objetivos. Não sei quanto me falta, mas que seja por muitos anos, porque desfruto muito do futebol", começou por referir o internacional argentino."Quero agradecer aos meus companheiros, mas especialmente aos da seleção argentina. Sempre que ganhei este troféu tinha a sensação de que faltava algo e este ano foi o contrário. Consegui o sonho que tinha, depois de tantos anos, de ganhar um troféu pela seleção. Felizmente chegou. Quero partilhar com todos os companheiros e agradecer-lhes, uma parte deste prémio é também deles", acrescentou.Messi deixou ainda uma palavra para Robert Lewandowski, avançado polaco do Bayern Munique que foi segundo classificado na votação e foi ainda distinguido como melhor avançado do ano. "É uma noite especial para mim. Novamente estão aqui a minha mulher e os meus filhos, os meus irmãos... É uma honra lutar com o Robert [Lewandowski], mereces, no ano passado foste o melhor e merecias ter ganho. Creio que a France Football devia dar-te o prémio e oxalá possa entregar-to", disse o jogador do Paris Saint-Germain.