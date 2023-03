Messi chega ao golo 100 pela Argentina

Lionel Messi abriu na madrugada desta quarta-feira a contagem no particular ante Curaçau, jogado em Santiago del Estero, na Argentina. Com isso chegou a um registo que apenas dois jogadores no Mundo alcançaram: a marca dos 100 golos pelo país que representam.O capitão da seleção argentina, campeã do Mundo em título, fez o 100º golo pela alviceleste ao 20º minuto do encontro, naquela que é a sua 174ª internacionalização pelo país-natal.Mais só mesmo o iraniano Ali Daei (109 golos) e o português Cristiano Ronaldo (122).