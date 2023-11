Messi e a 'batalha muito boa' com Cristiano Ronaldo: «Alimentámo-nos desta rivalidade»

Messi, 8; Cristiano Ronaldo, 5: assim vão as contas no que a Bolas de Ouro dos dois craques diz respeito. O argentino somou esta semana mais uma ao seu palmarés e a rivalidade com o internacional português continua a ser assunto, mesmo com m a jogar nos Estados Unidos e o outro na Arábia Saudita. Em entrevista ao 'L'Équipe' e à 'France Football', Messi recordou a 'luta' entre os dois durante anos."Foi uma batalha muito boa ao nível desportivo. Alimentámo-nos mutuamente desta rivalidade, porque ambos somos muito competitivos. Também quis sempre ganhar tudo, o tempo todo. Foi uma fase muito boa para ambos e para todos os que amam o futebol. Acho que merecemos muito crédito por termos conseguido permanecer no topo durante tanto tempo. É extremamente difícil mantermo-nos lá em cima durante 10 ou 15 anos. Foi um grande momento e acredito que continue a ser uma boa recordação para todos os que nos seguiram", afirmou.Messi dá como garantido que esta foi última Bola de Ouro que conquistou e antevê uma "boa batalha nos próximos anos com "jogadores como Haaland, Mbappé, Vinicius...". Na mira do argentino está igualmente outro nome: "Lamine Yamal ainda é muito jovem mas já joga no Barcelona e é decisivo".