Messi e Haaland acabaram empatados: voto dos capitães deu 'The Best' ao argentino

#Messi le ganó a #Haaland por el voto de los capitanes de las selecciones. pic.twitter.com/hy5ILAIIr2 — Hernán Claus (@hernanclaus) January 15, 2024

A edição de 2023 do 'The Best' ficou marcada por uma enorme surpresa no prémio de melhor jogador do mundo, com a conquista de Leo Messi , e também por uma situação pouco vista, já que o argentino e Erling Haaland acabaram empatados com 48 pontos.O argentino teve a preferência dos adeptos e capitães (com 13 pontos para ambos os registos), ao passo que o norueguês conquistou os votos máximos nos treinadores e imprensa, também com 13 pontos.Com tudo empatado, a definição segundo os regulamentos fez-se por quem teve mais votos de 5 pontos dos capitães e nesse caso a vitória foi de Leo Messi, com 107 contra 64.