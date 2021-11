Messi é o vencedor da Bola de Ouro, avança a RTP

Lionel Messi é o vencedor da Bola de Ouro de 2021, troféu atribuído pela revista ‘France Football’, avançou esta sexta-feira a RTP. Segundo o canal público de televisão, o craque argentino já foi informado da conquista do prestigiado prémio e até já concedeu a habitual entrevista à publicação francesa, que entrega esta distinção desde 1956. O anúncio oficial está, no entanto, agendado para o próximo dia 29, numa gala a realizar no Théâtre du Châtelet, em Paris.A confirmar-se, será a sétima vez que o avançado de 34 anos recebe a Bola de Ouro, depois das vitórias em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 (estas últimas quatro atribuídas em conjunto com a FIFA) e 2019.Messi, que no último verão trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, supera, deste modo, a concorrência de Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Benzema, Salah e Jorginho, apontados também como favoritos numa lista de 30 nomes que inclui também Bruno Fernandes e Rúben Dias. Messi, recorde-se, venceu este ano a Copa América, a Taça do Rei e foi ainda o melhor marcador da liga espanhola.