Messi: «É uma noite extraordinária»

Lionel Messi foi eleito o melhor futebolista do mundo pela FIFA. "É uma noite extraordinária para mim", disse o craque do Barcelona após receber o galardão. O argentino superou Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk."Quero agradecer a todos os que decidiram que este prémio fosse para mim. Para mim, os prémios individuais são secundários, primeiro está o coletivo. Mas hoje é um dia especial. Tenho ali sentados a minha mulher e os meus filhos, é a primeira vez que estão aqui. Thiago esteve numa gala mas era muito pequeno. Vê-los ali a desfrutar não tem preço. São apaixonados pelo futebol e estão a ve todos os jogadores em seu redor, com timidez. É uma noite extraordinária, poder viver isto com eles e com Ciro, que ficou em casa. Com três era muito complicado vir", referiu Messi.Veja aqui tudo o que se passou na gala da FIFA.