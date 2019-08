Messi entra em cena para evitar que Neymar assine pelo Real Madrid

Adeptos do Paris SG entoam cântico a insultar Neymar Adeptos do Paris SG entoam cântico a insultar Neymar

PSG retira imagens de Neymar da sua loja oficial PSG retira imagens de Neymar da sua loja oficial

A novela Neymar continua e esta terça-feira a imprensa espanhola revela que Messi mexeu os cordelinhos para evitar que o avançado acabe por assinar pelo Real Madrid.A 'Marca' revela que La Pulga entrou em contacto com o jogador do PSG nas últimas horas par que este não se comprometa com o clube merengue, optando antes pelo regresso ao Barcelona.Após a manifestação de revolta dos adeptos do PSG, o clube francês quer apressar a saída de Neymar, e esta semana deve revelar-se decisiva.A imprensa espanhola lembrou segunda-feira que o presidente Nasser Al-Khelaïfi estará em Liverpool, quinta e sexta-feira, para a reunião da Associação Europeia de Clubes (ECA), e aproveitará para discutir a transferência com Josep Bartomeu e Florentino Pérez, respetivamente líderes do Barcelona e Real Madrid, os dois colossos que estão na corrida pelo craque brasileiro. Ambos procuram incluir jogadores no negócio, de modo a baixar o preço exigido pelos parisienses.Terça-feira, Juan de Dios Crespo, responsável por depositar, em 2017, os 222 milhões da cláusula de rescisão de Neymar na conta do Barça, foi ‘apanhado’ em Camp Nou, mas a presença do advogado deveu-se ao facto de também ser representante de Airedo Braida, dirigente que está a negociar a rescisão contratual com os catalães.De qualquer forma, um dos indicadores de que Neymar estará mesmo de saída do PSG prende-se com o facto de terem sido retiradas da loja do clube a maior parte das imagens da estrela brasileira.