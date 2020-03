«Messi está a perder a paciência»: Redução salarial no Barça continua a gerar polémica

O acordo que permitiu a redução dos salários dos jogadores do Barcelona continua a gerar polémica. Depois do comunicado do plantel, que continha várias críticas à direção, a comunicação social espanhola dá esta terça-feira ênfase à relação cada vez mais distante entre Messi e a estrutura culé. De acordo com a 'Marca', que elenca vários momentos da época como foco do problema, o clima crescente de tensão pode colocar em causa a continuidade do astro argentino na cidade condal.





Segundo a publicação, o início dos trabalhos não agradou ao plantel. Os jogadores ficaram insatisfeitos com o planeamento efetuado. "Não é fácil estar preparado. Temos uma pré-temporada com muitas viagens e poucos treinos", criticou Piqué, na altura, já depois de Ernesto Valverde também ter feito algumas consideraçõesNo verão, Carles Aleñá deixou igualmente alguns reparos depois da chegada de De Jong e da atribuição do número 21 ao jogador. "Gostaria de ter recebido uma mensagem da direção a avisar da troca. Ele é humilde, pediu-me o número e eu acedi porque se trata de uma questão sentimental", afirmou o centro-campista.Antes do final do ano, o verniz estalou com o chileno, que se queixou de atrasos no pagamento. Por fim, chegou-se à conclusão que os valores em causa não tinham sido processados. A falta de profissionalismo não agradou a Vidal e aos restantes companheiros de equipa, incluindo Messi.A saída de Ernesto Valverde, após a derrota na Supertaça frente ao At. Madrid (3-2), também não foi bem compreendida pelo grupo de trabalho. E a situação piorou com as declarações de Abidal, que atribuiu grande parte da culpa ao balneário. "Muitos jogadores já não estavam satisfeitos", referiu o francês. Messi foi arrasador."Os responsáveis pela área da gestão desportiva também deviam assumir a suas responsabilidades e, acima de tudo, tomar decisões. Finalmente, acho que quando se trata de jogadores, devemos dar nomes. Assim, só estamos a alimentar rumores e mentiras", escreveu o avançado, de 32 anos. Na sequência da altercação, Abidal revelou ter aprendido a resolver os problemas internamente.Os jogadores também não estão satisfeitos com as limitações do plantel. "É curto, mas a direção já sabia disso", criticou Rakitic. Piqué também não se ficou. "Temos de enfrentar o que falta da época com o que temos. Temos uma equipa reduzida, infelizmente o planeamento tem sido assim", afirmou o central. Recorde-se que o Barcelona teve uma série de jogadores lesionados, razão pela qual contratou Martin Braithwaite ao Leganés.