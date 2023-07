Messi estreia-se em grande no grupo de WhatsApp dos jogadores do Inter Miami

Lionel Messi estreou-se no grupo de WhatsApp dos jogadores do Inter Miami com um detalhe que deixou os novos companheiros completamente rendidos. A história foi contada pelo lateral direito, Deandre Yedlin, numa conversa com os jornalistas.O jogo de estreia do craque argentino na MLS está a gerar grande expectativa e um dos futebolistas da equipa estava a tentar arranjar bilhetes para o encontro. "O Leonardo Campana procurava bilhetes e perguntou se algum de nós tinha", explicou Deandre Yedlin."Não sabíamos que o Leo já estava no grupo, mas ele entrou na conversa e perguntou quantas entradas o Campana precisava. Nessa altura pensei 'wow, conhece-nos há três dias e já mostra esta generosidade'. Este gesto é um grande exemplo daquilo que Messi é como pessoa", acrescentou o defesa do Inter Miami.