Messi fica de fora e Inter Miami perde

Messi ficou de fora do jogo do Inter Miami, devido a problemas musculares, e a equipa da Florida perdeu, por 5-2, na visita ao Atlanta United, que contou com o português Xande Silva a titular.Campana ainda adiantou os visitantes, mas o encontro terminou numa goleada que acaba com a série de 12 jogos sem perder do Inter Miami, complicando, assim o acesso ao playoff da MLS.