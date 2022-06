Messi: «Foi uma final muito bonita e cheia de argentinos. O que vivemos aqui foi especial»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lionel Messi não podia estar menos do que contente após o apito final entre Itália e Argentina, em Wembley. O capitão da seleção albiceleste mostrou-se a um grande nível e foi uma das principais figuras do encontro que terminou com um triunfo claro dos sul-americanos por 3-0.

Em declarações no final do encontro, Lionel Messi enalteceu a bonita moldura humana no Estádio de Londres. "Viemos aqui para defrontar qualquer adversário. Hoje foi um bom teste porque a Itália é uma seleção muito boa. Sabíamos que hoje seria um bom jogo e que era um bom cenário para sermos campeões. Foi uma final muito bonita, cheia de argentinos. O que vivemos aqui foi bonito e especial", disse o capitão da Argenina, em declarações citadas pelo site oficial da UEFA.