Messi gastou quase 200 mil euros em iPhones dourados para oferecer a colegas de seleção

Leo Messi terá gasto 175 mil libras (cerca de 200 mil euros) em 35 iPhones dourados para oferecer aos colegas e equipa técnica que conquistaram o Mundial'2022. Segundo o 'The Sun', o craque argentino fez a encomenda junto de uma empresa especializada, a iDesign Gold, pedindo que fossem produzidos modelos personalizados, banhados a ouro 24 quilates. As peças foram entregues este sábado no apartamento do argentino, que em seguida irá entregar a cada um dos elementos da equipa que colocou a Argentina no topo do Mundo."O Lionel não é apenas o melhor de sempre, mas também um dos mais leais clientes da iDesign Gold. Entrou em contacto connosco uns meses depois da final do Mundial. Disse que queria algo especial para oferecer aos jogadores e equipa técnica para celebrar a incrível vitória, mas não queria dar os habituais relógios. Por isso sugeri que oferecesse iPhones dourados, com a inscrição dos nomes, e ele adorou a ideia", explicou Benjamin Lyons, o CEO da iDesign Gold.Feitas as contas, cada um dos iPhones custou ao craque do Paris SG cerca de 5.7 mil euros. Um valor bem superior aos cerca de mil euros de preço de venda recomendado. É preço de banhar a ouro o aparelho...