Messi nega rumores de empréstimo: «Vou desfrutar das férias e em janeiro voltarei»

Lionel Messi negou, na madrugada desta quarta-feira, após a vitória da Argentina frente ao Peru (2-0), os rumores que davam conta de um possível empréstimo após o fim da temporada regular na MLS.Com a seleção argentina a disputar, em novembro, jogos a contar para a fase sul-americana de qualificação para o Mundial de 2024, e com o Inter Miami a falhar o acesso aos playoffs da MLS, existiam rumores de que o astro argentino pudesse regressar à Europa por empréstimo, nomeadamente ao Barcelona - que representou durante grande parte da sua carreira -, ou até para a Arábia Saudita , como forma de manter a forma física.No entanto, quando questionado sobre essa possibilidade, Messi foi claro: "Não. É uma pena [não nos termos qualificado para os playoffs da MLS]. Chegámos muito perto. Falhei os últimos jogos, tivemos várias lesões. O mês de julho foi muito difícil para nós, jogávamos de três em três dias, viajávamos. Mas ganhámos um torneio, que é importante para o clube e para o que está por vir no ano que vem", disse em declarações à ‘TyC Sports’, após a vitória frente ao Peru."Vou treinar, fazer o jogo que temos agora pela frente [pelo Inter Miami], e vou tentar voltar da melhor maneira possível [à seleção] para em novembro tentar estar cá outra vez. Depois, vou desfrutar das férias, na Argentina, que é a primeira vez que vou ter mais dias em dezembro, com festas e tranquilidade com a minha gente e, em janeiro, voltarei para fazer a pré-temporada. Começar do zero e preparar-me para o melhor possível, como sempre", concluiu.O último jogo do Inter Miami esta época está marcado para 21 de outubro, enquanto a próxima temporada da MLS apenas está prevista arrancar em fevereiro do próximo ano.