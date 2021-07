«Messi nunca vai superar Maradona, nem que ganhe quatro Mundiais seguidos»

Mario Kempes, ex-avançado argentino, considera que Lionel Messi nunca estará ao nível do seu compatriota, Diego Maradona. Em declarações à ESPN México, o antigo futebolista afirmou que o astro do Barcelona teve "azar" na tarefa de ter de substituir El Pibe, garantindo que nunca conseguirá chegar ao seu nível "mesmo se ganhar quatro Mundiais seguidos".





"O problema de Messi foi que teve de ser ele a substituir Diego Armando Maradona. Com a idolatria que Maradona levou por todo o mundo, é muito difícil estar na sombra dele. Se Messi quiser ser melhor do que Maradona... Não o vai conseguir, nem que ganhe quatro Mundiais seguidos. O título de campeão do Mundo, não o tem", frisou Kempes, antes de terminar: "Por mais que ganhe o que ganhe, nunca se poderá comparar a Diego".Já Álvaro Morales, comentador na mesma estação televisiva, teceu críticas ao "desaparecimento" do avançado na final da Copa América, que terminaria com a vitória da Argentina sobre o Brasil (1-0) , destacando Cristiano Ronaldo como "o melhor da história"."Uma vez mais, desapareceu. Não existiu no Maracanã. A Argentina devia fazer um monumento a Di María", começou por dizer. "Messi nem deveria festejar este título, deve-o todo aos seus companheiros porque não fez nada. Até Cristiano, quando se lesionou na final do Euro'2016, ficou no banco de suplentes a dar indicações à equipa. Messi esteve totalmente desaparecido. Cristiano é o melhor da história. Querem fazer de Messi um líder, mas não lhe sai, ele não é assim. Vi a final desde o minuto zero, e ele não deu um único passe decisivo, não teve personalidade nem caráter. É preciso ver estas coisas, digam-me o que fez no Maracanã. Quem não tem argumentos, que me venha criticar", rematou.