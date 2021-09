Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Messi pode igualar Pelé: as chances dos craques no ativo para atingir o recorde de Cristiano Ronaldo por seleções Português é líder da tabela de goleadores por equipas nacionais, com 111 golos; haverá alguém que possa chegar a essa marca nos próximos anos?





• Foto: Paulo Calado